L'affluenza di pubblico, in casa Sampdoria, continua ad essere abbastanza impietosa. Anche la mossa dei mini abbonamenti infatti non ha dato i frutti sperati, in quanto i voucher staccati, sino ad oggi, sono soltanto 1900. Anche la gara con il Verona, in programma domani alle 15, certificherà un tifo piuttosto 'tiepido'.



I ticket venduti sono 3100, precisa Il Secolo XIX, a cui però vanno sottratti i 600 biglietti venduti ai tifosi ospiti. La vendita, comunque, resterà aperta sino a domani alle 15.