La coperta molto corta in difesa, specialmente sulle fasce, obbligherà la Sampdoria a prendere in considerazione alcune operazioni di mercato per fornire alternative ad Augello e Bereszynski. In quest'ottica rientra ad esempio il nome di Fredrik Bjorkan, attualmente in forza al Biodo.



Bjorkan è nato e gioca in un campionato che ultimamente la Sampdoria sta scandagliando con estrema attenzione, ossia quello norvegese. E' un terzino sinistro classe 1998 già titolare da quasi tre stagioni con la maglia della società giallonera. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022, ma secondo La Repubblica la Samp dovrebbe battere una concorrenza piuttosto agguerrita, in particolare dalla Premier League dove lo seguono ​Leeds, Newcastle e Norwich.