Claudioè entrato rapidamente nel cuore dei tifosi della. Merito dei suoi modi pacati, della tranquillità infusa alla squadra e, ovviamente, anche della salvezza ottenuta sul campo. Sir Claudio però ha un profilo tipicamente 'da Sampdoria', tanto è vero che già in passato il mister era stato seguito dal club doriano. Era successo già sotto la gestione Garrone, e pure Ferrero lo aveva corteggiato per il dopo Mihajlovic. All'epoca la risposta del tecnico era stata un rifiuto, diverso invece l'esito nello scorso ottobre, con la squadra blucerchiata in netta difficoltà.i. Fumata bianca sino a giugno 2020, più rinnovo automatico in caso di salvezza. Così è stato, e oggi l'allenatore guida ancora la squadra. Sono tanti i retroscena di questi 365 giorni, durante i quali Ranieri e signora si sono calati alla grande nella realtà genovese. I coniugi Ranieri vivono benone nel capoluogo ligure, hanno spesso amici e familiari a cena nella loro casa di Albaro, si godono il mare e il clima della riviera. Nel frattempo, Ranieri è riuscito anche a: addio al Bmw bianco targato Monaco, il mister ha recentemente optato per un Range Rover.Ranieri dopo un anno di Genova ha anche i suoitra cui uno a San Desiderio e uno a Recco per la focaccia al formaggio. A proposito di cene, una molto apprezzata è stata quella post salvezza. Il mister, racconta Il Secolo XIX, aveva invitato tutta la squadra e lo staff, circa una settantina di persone, in un locale di paraggi offrendo una cena a base di aragoste e champagne. Meno eclatante, ma altrettanto apprezzato il gesto pasquale, quando Ranieri ha fatto recapitare a casa di ogni calciatore, in pieno lockdown,Gesto molto apprezzato dal gruppo, come gran parte delle iniziative intraprese da sir Claudio.