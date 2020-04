Il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria torna alla ribalta. Lo fa non per le dimissioni di un membro, come era successo recentemente, e neppure per la nuova composizione dell'organismo, bensì per i compensi che il direttivo blucerchiato riceve dalle casse del club. In tempi di tagli ai compensi dei calciatori, si tratta di un argomento particolarmente sensibile.



Il CdA doriano è infatti il quinto più pagato dell'intera Serie A, dal momento che i consiglieri di Corte Lambruschini percepiscono complessivamente 1,35 milioni di euro all'anno, per una media di 193mila euro a testa. Più pagati soltanto il CdA di Napoli (5,1 milioni), Milan (2,75), Juventus (1,9) e Sassuolo (1,65). Lo studio pubblicato da Calcio e Finanza ha anche evidenziato come alcune società non corrispondano neppure un euro ai consiglieri: si tratta dell'altra società genovese, il Genoa, ma anche il Brescia, il Cagliari e la Lazio.