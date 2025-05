Sampdoria, un Coda da record: preso Schwoch, è il miglior marcatore della storia della B

Getty Images

Massimo, con la rete segnata inha raggiunto quota 135 firme in Serie B, eguagliando il record assoluto detenuto da Stefan. Un traguardo importante per l’attaccante della Sampdoria, che a 36 anni continua a essere decisivo in un campionato che conosce meglio di chiunque altro.. Coda ha finalizzato senza esitazioni, riportando momentaneamente la Samp sul 2-2, cancellando anche il peso psicologico del rigore sbagliato contro il Frosinone e, perché no, pure il pensiero della caccia al trono di re dei bomber cadetti. La zampata messa ieri in Calabria non è solo una rete che pesa nel match, maB, raggiungendo Schwoch in vetta alla classifica dei marcatori di sempre.

In Serie B, Coda ha scritto pagine importanti con ogni squadra in cui ha giocato:Due campionati vinti, tre promozioni e due titoli di capocannoniere con il Lecce completano il palmarès di un attaccante che ha fatto della continuità la sua forza.– Il 2024/25 si sta rivelando difficile per la Sampdoria, attualmenteAnche per Coda non è stata una delle stagioni più brillanti a livello personale, ma il suo contributo resta decisivo. La rete segnata a Catanzaro – la prima dopo quasi due mesi – potrebbe riaccendere le speranze della squadra nel momento più delicato.

Coda viaggia a una mediaUn dato superiore a quello di Schwoch, che ha impiegato 380 presenze per raggiungere lo stesso bottino (media 0,36). Un’efficacia che conferma il ruolo di Coda come uno degli specialisti più prolifici della storia della Serie B. Ora ha ancora due giornate per provare a prendersi il primato in solitaria e, soprattutto, per aiutare la Samp a rimanere aggrappata alla corsa salvezza.