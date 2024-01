Sampdoria, un difensore dell'Atalanta nel mirino?

La Sampdoria è alla ricerca di rinforzi in questo mercato invernale, soprattutto per quanto riguarda il ruolo del difensore. Il club blucerchiato, però, deve muoversi all'interno dei paletti della composizione negoziata, e deve realizzare operazioni a saldo zero. Per questo motivo, la dirigenza genovese sta sondando calciatori giovani, o in esubero da società di Serie A, come ad esempio l'Atalanta. L'idea è quella di ripetere l'operazione imbastita con il Sassuolo, che ha portato Alvarez in Liguria.



Adesso la Samp è alla caccia di un centrale e, secondo La Repubblica, avrebbe puntato un giovane prospetto di proprietà dei beragamaschi. Si tratterebbe di Giovanni Bonfanti, classe 2003 cresciuto nelle giovanili nerazzurre e già transitato da Bogliasco, per una breve esperienza nell'Under 19 doriana. L'idea della Sampdoria sarebbe quella di ottenere il ragazzo in prestito secco, per fargli accumulare minutaggio ed esperienza. Bonfanti ha giocato gran parte della stagione nell'Atalanta Under 23, ma ha anche ottenuto una presenza in prima squadra in Serie A contro il Napoli, una in Europa League (segnando anche un gol) e un gettone in Coppa Italia.