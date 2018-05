Roberto Soriano nella Sampdoria ci è letteralmente cresciuto. Arrivato a Genova da ragazzino, per giocare nella Primavera, con il club blucerchiato si è conquistato la Serie A dopo aver vissuto l'incredibile stagione della B, disputando ben 4 stagioni nel massimo campionato italiano. Della Samp Soriano è stato anche capitano: in carriera vanta 145 presenze e 18 gol con la maglia doriana, di cui due indimenticabili reti anche nel derby. Insomma, al club genovese il centrocampista nato a Darmstad resterà per sempre legato a doppio filo.



Nell'estate 2016, poco dopo l'insediamento di Giampaolo, Soriano lasciò la Liguria per accasarsi al Villarreal. Con gli spagnoli il giocatore classe 1991 ha vissuto un biennio caratterizzato da un andamento diametralmente opposto: una prima stagione da incorniciare, che lo aveva portato nell'orbita del Barcellona dopo 43 partite e 11 gol, e una seconda annata più difficile condizionata da problemi al ginocchio e dal cambio di allenatore.Ecco perchè adesso il suo nome è tornato a circolare per il calciomercato italiano.



Ci aveva pensato l'Inter, mentre l'Atalanta sembra ritenerlo il perfetto sostituto di Cristante in caso di partenza del centrocampista, e ora anche la Sampdoria starebbe valutando la possibilità di un suo ritorno. Per il momento ovviamente si tratta soltanto di un'idea, che però potrebbe rivelarsi particolarmente succosa per occupare la posizione lasciata libera da Praet: Soriano avrebbe le perfette caratteristiche da mezz'ala, quelle di cui la Samp avrebbe bisogno per sostituire il belga. Inoltre l'italo-tedesco potrebbe anche eventualmente prendere il posto di Ramirez da trequartista, garantendo un'ulteriore soluzione a Giampaolo.



COSTI - Ovviamente, la possibilità di rivedere Soriano a Genova è legata ad una serie di vincoli. La prima condizione 'sine qua non' è che la Samp prima perfezioni almeno una delle due cessioni eccellenti preventivate, ossia Praet e Torreira. Anche perchè i costi della trattativa sono alti. Soriano era stato acquistato dal Villarreal per 14 milioni, ora potrebbe partire per 10-12. Altro nodo importante è quello dell'ingaggio, scrive Il Secolo XIX. Il centrocampista scuola Bayern attualmente percepisce circa 1,8 milioni di euro a stagione, ed ha un contratto sino al 2021. Per la Samp è una cifra troppo elevata, Soriano dovrebbe eventualmente ridursi l'ingaggio per confezionare il gran ritorno a Genova. E poi c'è anche la questione Atalanta: Ferrero deve sperare che l'assalto dei nerazzurri non vada a buon fine. Il nome di Soriano però sembra più fattibile rispetto ad altri già circolati, come Gabbiadini ed Eder. Per un'estate di ritorni, ecco anche Roberto Soriano alla Sampdoria. Non sarà semplice, ma dalle parti di Corte Lambruschini ci pensano...