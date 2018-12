La Sampdoria è alla ricerca di un attaccante. Le ipotesi circolate nei scorsi giorni, portavano a dei ritorni in maglia blucerchiata di Schick, o di Luis Muriel. Quest'ultimo seguito anche da Roma e Fiorentina.



Ma come riporta il Secolo XIX, il nome nuovo è quello di Alberto Paloschi. L'attaccante ora in forza alla Spal non sta trovando lo spazio desiderato e potrebbe cercare alla Sampdoria, l'ennesima possibilità di riscatto.