La Sampdoria continua a valutare i colpi last minute da mettere a segno pescando dagli svincolati. Secondo Sky, il club blucerchiato punta sullo svizzero ex Palermo Pajtim Kasami. Il centrocampista è già a Genova e si sta allenando con la squadra, se convincerà Pirlo verrà ufficialmente integrato in rosa.