Per il momento non ha un nome in grado di infiammare i tifosi, chissà però che in un futuro più o meno lontano Marvin Spielmann non si possa trasformare in un noto calciatore a livello europeo.Oggi il giocatore è ancora un giovane talento, ed è entrato nel mirino della Sampdoria, molto attenta ai mercati emergenti.



Svizzero, classe 1996, Spielmann milita nella Super League elvetica, con la maglia del F.C. Thun e ha realizzato 12 reti e 3 assist in 33 partite, giocando oltretutto da esterno di sinistra nel centrocampo biancorosso. Le sue prestazioni gli hanno consentito di entrare nel giro dell'Under 21, e secondo la stampa svizzera sarebbe entrato nel mirino degli Young Boys, dell'Ajax e proprio della Samp. La sua valutazione al momento non è eccessiva, dovrebbe aggirarsi attorno ai 3 milioni di euro, e a fronte di un'offerta importante il Thun potrebbe lasciar partire il ragazzo, nonostante un contratto in scadenza nel 2020.