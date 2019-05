Se sulla corsia di destra della Sampdoria la situazione è molto fluida (con i blucerchiati che dovranno decidere il futuro di Bereszynski e Sala mentre trattano il terzino Depaoli del Chievo) lo stesso non si può dire della fascia sinistra. Qui la Samp ha un titolare inamovibile, quel Nicola Murru entrato legittimamente anche nel giro della Nazionale dopo un campionato giocato ad altissimi livelli.



L'alternativa di ruolo a Murru sembrava Junior Tavares, che però difficilmente verrà riscattato dalla Samp. Il terzino brasiliano tornerà in patria, e per questo motivo il Doria starebbe valutando un innesto in grado di far rifiatare Murru. Secondo La Gazzetta dello Sport uno dei profili monitorati sarebbe quello di Tommaso Augello, mancino titolare allo Spezia. Alla seconda stagione in Serie B il calciatore cresciuto nella Giana Erminio ha disputato 31 partite, tutte a buon livello, tanto da guadagnarsi l'interesse della Samp.