La Sampdoria, già 'corta' numericamente e ultimamente martoriata dagli infortuni, andrà a Bolzano per la partita con il Sudtirol in piena emergenza difensiva. Mister Pirlo infatti dovrà fare a meno di ben quattro giocatori, praticamente una linea difensiva intera. Oltretutto, si tratta di quattro potenziali titolare, e ciò ovviamente comporterà qualche problematica per il tecnico blucerchiato costretto a fare, è proprio il caso di dirlo, di necessità virtù.



L'allenatore doriano sperava di recuperare Stojanovic, ma le speranze sono ridotte al lumicino. Oltre al terzino destro ex Empoli mancheranno (ancora per un po', oltretutto) il terzino sinistro Barreca e il jolly Murru, oltre ovviamente ad Alex Ferrari. Di fatto, la linea difensiva che verrà schierata al Druso è obbligata: Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez e Giordano. Probabile la chiamata di qualche primavera: si fanno i nomi del centrale spagnolo Buyla e del terzino sinistro greco Georgiadis, entrambi classe 2005 visti allenarsi di recente al Mugnaini con la prima squadra.