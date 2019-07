Dennis Praet si allontana dall'Italia, e dalla Sampdoria. Il centrocampista belga, messo anche virtualmente sul mercato ieri da Ferrero e dal direttore sportivo Osti, era stato a lungo accostato al Milan di Giampaolo ma in questo momento sarebbe un altro il club in vantaggio, ossia il Valencia.



L'accordo secondo Sky Sport sarebbe stato trovato sulla base di una cifra fissa di 16 milioni di euro, più una parte di bonus facilmente raggiungibili nel corso della stagione. Resterebbe ancora da sciogliere la questione legata all'ingaggio: gli agenti di Praet starebbero lavorando per trovare l'accordo con il Valencia. La partenza del numero 10 blucerchiato sarebbe la seconda cessione importante nel giro di pochi giorni, perchè la Samp a breve dovrebbe ufficializzare anche l'addio di Joachim Andersen, diretto al Lione.