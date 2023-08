Il passaggio delle quote di Blucerchiati, la controllante della Sampdoria, da Radrizzani a Manfredi e la successiva trasformazione della Srl Blucerchiati in Spa, con tutti gli adempimenti burocratici del caso, ha un obiettivo ben preciso, ossia quello di facilitare l'ingresso di potenziali investitori nella società genovese. La dimostrazione lampante si è avuta venerdì sera quando, in occasione della partita con il Pisa, nello Sky Box di Radrizzani si sono chiaramente visti alcuni

alcuni imprenditori orientali. Secondo Il Secolo XIX, si tratta di potenziali investitori accolti proprio dalla nuova proprietà.



Probabilmente però non saranno gli unici uomini d'affari al Ferraris. Altri ne arriveranno infatti nelle prossime partite, anche già mercoledì contro il Venezia. Il family office di Manfredi, Gestio Capital, vanta infatti un nutrito parco clienti. Radrizzani invece è bene inserito negli ambienti finanziari asiatici, in particolare in Cina e a Singapore, dove si trova ad esempio anche la Greenfield Investment, società a garanzia della Samp con sede proprio a Singapore e riconducibile a lui. Non andrebbe escluso, secondo il quotidiano, che un investitore sia già in Greenfield mentre sullo sfondo aleggia sempre il Qsi di Al Khelaifi, che ha messo la Samp tra le sue possibili 'multiproprietà'.