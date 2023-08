Venerdì sera il Pisa di Alex Knaster farà visita alla Sampdoria. Il presidente dei toscani, quindi, vedrà da vicino quel Ferraris che avrebbe potuto essere il suo stadio da proprietario della Sampdoria. L'imprenditore nato a Mosca, con passaporto statunitense, è il fondatore del fondo Pamplona Capital Management, coinvolto insieme a Dinan e Gianluca Vialli nella vicenda Samp a cavallo tra il 2018 e il 2019. Knaster, racconta Il Secolo XIX, era stato contattato dal dirigente di Macquarie Bank Paolo Collamati, che aveva preso in simpatia la Samp. Collamati tra l'altro è mancato a inizio anno, poco dopo Vialli.



Knaster era anche stato a Genova, il 28 agosto 2019, nella famosa cena di Boccadasse con Vialli e Dinan. Poi c'erano state la visita al Mugnaini, la riunione al Savoia e la firma sull'esclusiva per un mese. L'operazione sembrava ben avviata con anche l'apporto di Garrone, che avrebbe garantito 30 milioni di appoggio finanziario a seguito di un incontro a Forte dei Marmi. Poco dopo, però, proprio Knaster ha fatto saltare la trattativa. Il miliardario era particolarmente rigido sui soldi da pagare a Ferrero. Dopo il brutto avvio in Serie A Knaster, a fine settembre 2019, invio una mail a Zanetton (socio di Vialli) chiedendo "un significativo approfondimento della situazione economico finanziaria della società", dal momento che riteneva il valore inferiore a quanto pattuito, gli 80 milioni inclusi i 30 di Garrone legati a risultati di mercato e campo. La mail, di fatto, ha sancito la fine del tentativo del 'gruppo Vialli'.