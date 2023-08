Venerdì la Sampdoria tornerà a giocare a casa sua, a Marassi. La seconda partita di Serie B, però, coinciderà anche con la prima uscita ufficiale del duo che ha salvato il club, ossia Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani. I due imprenditori si erano già visti a Genova negli scorsi mesi soltanto tre volte: una prima a maggio, in pieno salvataggio, una per la presentazione di Pirlo e una per il primo allenamento.



Nelle scorse settimane, Manfredi e Radrizzani hanno mantenuto un profilo basso, ma venerdì sono entrambi attesi al Ferraris. In questi primi mesi, i due uomini d'affari si sono dovuti muovere tra paletti finanziari rigidi, tra deposito in Tribunale del piano di ristrutturazione del debito, indice di liquidità, scadenze da onorare e Salary Cap. A breve, scrive Il Secolo XIX, saranno saldate un paio di mensilità arretrate dei dipendenti e poi, entro settembre, la prima delle tre rate ai fornitori e agli agenti