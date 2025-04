Sampdoria, Veroli operato: giocherà con la maschera. Speranze per Bellemo

AFP/Getty Images

Lasi avvicina alla sfida contro la Carrarese con lo sguardo rivolto anche all’infermeria, dove si intrecciano aggiornamenti che, tra urgenze chirurgiche e recuperi in bilico, disegnano uno scenario complesso per lo staff tecnico guidato da Alberico Evani. La notizia più delicata riguarda Davide. Il giovane difensore non sarà presente all’allenamento odierno perché sarà sottoposto a un intervento chirurgico per lasubita nell’ultima gara contro il Cittadella. Lo staff medico, tuttavia, sta già valutando un possibile rientro con l’utilizzo di una, ipotesi che consentirebbe al giocatore di tornare in campo in condizioni di sicurezza. Le prossime ore saranno decisive per capire con maggior chiarezza tempi e modalità di recupero.

Un cauto ottimismo accompagna invece la situazione di Alessandro. Il centrocampista, ex Como, è l’unico tra gli infortunati che potrebbe rientrare già in vista della prossima giornata. La sua presenza all’allenamento di oggi è ancora in forse, ma la sensazione è che possa tornare a disposizione in tempo utile per la trasferta di Carrara. Evani lo considera una risorsa importante, soprattutto in un reparto che ha faticato a trovare continuità e stabilità.Più complicata, infine, la situazione di Nikolas. Il difensore ha accusato un nuovo problema al polpaccio negli ultimi giorni, e l’ipotesi più concreta al momento è quella di uno stop definitivo per il resto della stagione. Lo staff medico si prenderà ancora qualche giorno per valutare eventuali margini di recupero, ma la sua assenza per la partita contro la Carrarese è ormai certa.