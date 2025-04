Sampdoria, Veroli può rientrare. Sibilli ancora a parte, ma c'è ottimismo

Getty Images

Allala situazione degli indisponibili resta sotto osservazione, con alcuni segnali incoraggianti in vista delle ultime partite di stagione. Davide, operato dopo la frattura mandibolare subita contro il Cittadella, è al momento l’unico lungodegente con una concreta possibilità di rientrare prima del termine del campionato. Dopo un periodo di completo riposo, il difensore potrebbe tornare ad allenarsi nei prossimi giorni al centro sportivo Mugnaini, seguendo un programma di recupero pensato su misura. Nessuna chance ovviamente per gli altri lungodegenti, alcuni neppure in lista, ossia Romagnoli, Perisan, Tutino e Ioannou.

Intanto Alessiocontinua a lavorare a parte. L’ex portiere del Cagliari non si è ancora allenato con il resto del gruppo e prosegue il suo percorso differenziato, senza una data precisa per il pieno rientro. Anche Giuseppeha svolto lavoro differenziato dopo aver accusato alcuni acciacchi nell’ultima partita. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Repubblica, la scelta è stata principalmente precauzionale. La sua presenza nella sfida di giovedì contro la Cremonese al Ferraris, salvo imprevisti, è regolarmente prevista.