Lae i suoi tifosi piangono la morte di un altro Mantovani. Ieri pomeriggio è mancato, 54 anni, terzogenito dell'indimenticabile Paolo, presidente della gloriosa Sampd'Oro. Al ricordo commosso del fratello Enrico e delle sorelle Francesca e Ludovica, oltre che della Sampdoria, si è aggiunto anche quello del 'pupillo' calcistico di Filippo, ossia Juan SebastianDopo la morte di Paolo infatti Filippo aveva affiancato Enrico, diventato presidente, svolgendo anche la funzione di scopritore di talenti. Tra tutti i calciatori scoperti, proprio la Bruja occupava (ricambiato) un posto speciale nel cuore di Filippo. Oggi, con un post su Instagram, l'ex centrocampista ha salutato così il vecchio amico: "​, Filippo Mantovani. Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia, vi sarò sempre grato per avermi accolto in Italia con affetto e per avermi fatto sentire a casa. Un forte abbraccio. Juan Sebástian Verón".