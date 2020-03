Novità abbastanza clamorosa per quanto riguarda Sampdoria-Verona, gara in programma domani sera al Ferraris. Secondo La Repubblica la Regione Liguria avrebbe deciso che il match di Serie A tra i blucerchiati e i gialloblù dovrà disputarsi a porte chiuse.



A breve è attesa la conferenza stampa del Governatore Toti, che ragguaglierà la stampa in merito alle decisioni prese. A quel punto toccherà poi alla Lega Calcio, che organizza il torneo, decidere se accettare la scelta della Regione oppure rinviare la partita, come fatto con gli altri incontri di Serie A.