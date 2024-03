Sampdoria, Verre affaticato, ma ci sarà con l'Ascoli. Pedrola sta meglio, ma non c'è data per il rientro

Le notizie che arrivano da Bogliasco, per la Sampdoria, sono sostanzialmente buone in questi primi giorni di marzo. Una delle situazioni monitorate con attenzione dallo staff blucerchiato è quella di Valerio Verre, che ieri ha lavorato a parte. Il numero 10, rientrato soltanto domenica in campo dopo una lunga assenza - era fuori rosa - sta facendo i conti con un affaticamento, ma la sua presenza non è comunque in dubbio per lunedì.



Non preoccupano neppure Kasami e Depaoli. Il primo si è allenato in gruppo, mentre l'esterno ex Verona è rimasto a svolgere una sessione differenziata: Depaoli sta gestendo la sua pubalgia, ma dovrebbe essere a disposizione. Situazione diversa per Estanis Pedrola: lo spagnolo, fuori praticamente da inizio ottobre, salvo una breve parentesi il 22 ottobre (rientro e ricaduta con il Cosenza) ieri ha lavorato con il preparatore Morellini e poi si è confrontato con Rampinini, di Mapei Sport. La Sampdoria fa sapere che le sue condizioni migliorano. Non viene però ancora comunicata una possibile data per il rientro del fantasista del Barcellona. Per Murru e Benedetti si andrà dopo la sosta.