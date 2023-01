Nonostante la titolarità delle ultime giornate, Valerio Verre è ad un passo dal salutare la Sampdoria. Il trequartista blucerchiato è entrato nel mirino del Palermo e del Bari, ma nelle ultime ore la società rosanero avrebbe accelerato e sarebbe vicina all'acquisto del calciatore.



Secondo Sky Sport la trattativa, ben avviata, potrebbe concludersi addirittura nelle prossime ore. Verre lascierebbe la Sampdoria in prestito, con un obbligo di riscatto che scatterebbe soltanto in caso di promozione del Palermo in Serie A.