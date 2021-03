Oltre alle trattative Gabbiadini, Audero e Ferrari, la Sampdoria ha già perfezionato da tempo il rinnovo del centrocampista Valerio Verre, impiegato ieri da Ranieri come trequartista. Il giocatore era in scadenza di contratto, volendo avrebbe potuto legarsi ad altre squadre già da un mese, e il Doria non avrebbe potuto permettersi questa scelta, soprattutto da un punto di vista economico.



Se Verre se ne fosse andato a zero, la Samp avrebbe messo a bilancio una minusvalenza. Secondo Il Secolo XIX, il giocatore ha già firmato il nuovo accordo, e l'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Verre ha sottoscritto un contratto sino al 2025.