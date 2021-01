Sembra ormai cosa fatta il rinnovo del centrocampista Valerio Verre con la Sampdoria. L'ex giocatore di Pescara e Verona aveva un contratto in scadenza a giugno 2021, ma i colloqui con il suo agente, in corso ormai da tempo, sembrano aver dato i loro frutti. In queste ore infatti sarebbe arrivata la fumata bianca definitiva per la firma del calciatore.



Secondo Sampnews24.com Verre avrebbe rinnovato sino al 2024, quindi per ulteriori 3 stagioni. Al numero 8 blucerchiato verrà corrisposto uno stipendio da 850.000 euro a stagione, con un aumento rispetto agli attuali 700.000. Ciò farà di Verre il quarto centrocampista più pagato della formazione di Ranieri.