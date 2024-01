Laè alla caccia di un difensore centrale, ma come noto i movimenti blucerchiati sono complicati dalla situazione del club, soprattutto a livello economico. La composizione negoziata infatti, e il conseguente mercato 'a saldo zero', impongono alla società di dover operare in perfetto equilibrio: ad ogni entrata deve corrispondere un'uscita. Questo paletto ovviamente blocca molte operazioni della dirigenza genovese, come successo ad esempio con Facundo Garces La situazione della Samp è ulteriormente complicata dal fatto che i giocatori in uscita hanno ereditato, dagli anni passati, dei contratti piuttosto pesanti. Glidi alcuni calciatori in lista di trasferimento, scrive Il Secolo XIX, sono piuttosto ingenti. E' il caso ad esempio di Valerio, Nicola, Antoninoe Kristoffer, tutti elementi in uscita perché per un motivo o per l'altro non hanno convinto Pirlo, ma difficili da piazzare a causa di stipendi fuori mercato per la categoria. Le società chiedono una compartecipazione della spesa, compartecipazione che la Sampdoria non può garantire, e questo porta ad una fase di stand-by nelle trattative.