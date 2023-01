Titolare ieri in Coppa Italia, quasi sicuro partente a breve: Valerio Verre ha concluso ancora una volta la sua esperienza alla Sampdoria, e a breve il trequartista saluterà il club genovese per accasarsi al Palermo, in Serie B. La scelta dei blucerchiati è, come al solito, principalmente economica: da Corte Lambruschini hanno deciso di tagliare un altro ingaggio piuttosto pesante per le casse genovesi.



Verre si trasferirà al Palermo dopo la trasferta di Empoli. Però, secondo Sky Sport ci sono ancora alcuni dubbi relativi alla formula del trasferimento. Inizialmente si pensava ad una trattativa imbastita sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei rosanero in Serie A, invece le parti adesso paiono orientate su un prestito con diritto in favore del Palermo.