E' uno dei titolari di Andrea Pirlo, ma le prestazioni di Valerio Verre non hanno sempre convinto i tifosi della Sampdoria. Il trequartista blucerchiato però potrebbe avere ancora poco tempo a disposizione per incidere con la maglia genovese: a gennaio infatti l'ex Roma potrebbe essere uno dei sacrificati per poter permettere alla società doriana di operare sul mercato, visti i numerosi vincoli.



Verre potrebbe infatti essere ceduto perché ha mercato: sarebbero arrivate parecchie richieste per lui sia dalla Serie A che dalla Serie B. Inoltre, un aspetto dirimente è legato all'ingaggio: quello di Verre è fuori parametro per la Samp e la categoria, e l'obiettivo principale di Legrottaglie e Mancini è abbassare il tetto salariale della Samp. Nelle prossime settimane, scrive Sampnews24.com, potrebbero arrivare novità.