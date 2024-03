Sampdoria, Verre torna titolare dopo quasi due mesi: Pirlo ha spinto per riaverlo

La Sampdoria dovrà fare di necessità virtù, ancora una volta. Con la FeralpiSalò la lista di infortunati, lungodegenti e giocatori acciaccati per quanto riguarda i blucerchiati fa spavento: oltre a Ferrari fuori anche Piccini, Murru, Borini, Pedrola, Conti, Ricci, Benedetti e Vieira, più Kasami (acciaccato e in forse), Depaoli, alle prese con la pubalgia e la febbre, ed Esposito, appena rientrato e per cui il tecnico si è detto 'già felice' di averlo tra i convocati. Questa situazione spingerà per un impiego dal primo minuto di Valerio Verre, a 44 giorni dall'ultima volta.



Come noto, il calciatore era stato messo fuori rosa dalla Sampdoria dopo il rifiuto alla Turchia. Alla chiusura del mercato, la Samp gli aveva proposto di rimodulare verso il basso il suo pesante ingaggio (3 milioni lordi fino a giugno 2025) ma il giocatore inizialmente si era rifiutato. Verre era quindi rimasto fuori rosa, ma visto il gran numero di indisponibilità Pirlo e la squadra erano intervenuti con Manfredi per chiedere all'azionista di riferimento di sbloccare la situazione. La vicenda è comunque rimasta bloccata sino alla gara con la Cremonese, quando il numero 10 è tornato tra i convocati, pur senza essere impiegato. Pirlo gli ha preferito nel finale Ntanda per motivazioni tecniche.



Adesso, con la FeralpiSalò, molto probabilmente sarà Verre a dare supporto a De Luca in avanti. Alvarez ha giocato molto ed è sembrato appannato, Esposito come detto partirà dalla panchina, toccherà quindi al trequartista romano aiutare la Samp in fase offensiva. Verre sino ad oggi ha sempre piuttosto deluso nel campionato della Samp, sia da mezz'ala che da trequartista.