La Sampdoria non ha ancora abbandonato la pista Aleksandar Dragovic. Il difensore dello Stella Rossa resta nel mirino blucerchiato, e a Genova sperano sempre di poter chiudere l'arrivo del calciatore. La trattativa sarebbe stata impostata dal club genovese sulla base del prestito oneroso a 300mila euro, con eventuale obbligo di riscatto che scatterebbe una volta raggiunta la salvezza.



La vicenda Dragovic potrebbe essere agevolata anche dalla chiusura dell'affare Verre tra i blucerchiati e il Palermo, ormai in dirittura d'arrivo. Il centrocampista avrebbe preferito la Serie A, ma non avendo ricevuto proposte dalla massima categoria, si sarebbe convinto a sposare la destinazione rosanero. L'affare è definito, e potrebbe essere concluso in queste ore.