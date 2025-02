Sampdoria, verso il Südtirol: possibili novità di formazione, da Depaoli a Meulensteen

Getty Images

La settimana di allenamenti potrebbe portare a modifiche sostanziali nella formazione dellain vista della sfida cruciale contro il Südtirol, in programma sabato. Un match fondamentale per dare finalmente continuità ai blucerchiati, aspetto che è mancato per gran parte della stagione. La Samp è uscita, almeno momentaneamente, dalla zona calda della classifica, ma il rischio non è ancora scongiurato. Per questo, Semplici potrebbe optare per alcuni cambi rispetto alla squadra scesa in campo contro il Modena.Al centro della difesa,– alle prese con una distorsione alla caviglia – rischia di dover alzare bandiera bianca, nonostante stia facendo il possibile per recuperare. Al suo posto è pronto Ferrari. Sulla fascia destra, rientra dalla squalifica Depaoli, in vantaggio su Venuti. A centrocampo, invece, si profila un ballottaggio tra Ricci e Melle: l’olandese era rimasto in panchina nell'ultima gara perché non al meglio, ma ora potrebbe prendere posto in regia al fianco di Yepes, confermatissimo.

Sulla trequarti,– reduce da qualche fastidio muscolare nelle scorse settimane – scalpita per tornare titolare, ma Semplici potrebbe confermare Oudin. In attacco,appare intoccabile e negli ultimi allenamenti è stato provato anche da trequartista alle spalle dell'unica punta. Coda, che vorrebbe un posto da titolare, al momento sembra destinato a partire dalla panchina, con la possibilità di subentrare a gara in corso.