La voce ultimamente si sta ripetendo in maniera sempre più ostinata: lasarebbe indirizzata verso un altro storico passaggio di mano. E ciò potrebbe accadere anche in tempi relativamente brevi: magari già da febbraio, o in primavera, quando di solito si concretizzano le trattative per le cessioni delle società di Serie A. Il Secolo XIX di oggi però si spinge addirittura oltre; secondo il quotidiano, questo potrebbe essere l'ultimo Natale di Massimo Ferrero alla guida del club blucerchiato.La gestione dell'imprenditore romano ha trasformato la Samp in una società estremamente appetibile, con bilanci in attivo, strutture importanti e un parco giocatori di tutto rispetto. Per questo motivo, parecchi investitori si sarebbero interessati all'acquisto della squadra. Tutti accomunati da un denominatore: si tratta di. In particolare quello americano-australiano si starebbe riproponendo con continuità negli ultimi tempi, e sarebbe riconducibile anche a Gianluca Vialli.Ovviamente la Samp nega tutto, ma stando al giornale genovese si tratterebbe di smentite di rito, perchè le indiscrezioni provenienti dagli ambienti finanziari romani confermerebbero invece l'interesse. Sul prezzo invece non c'è ancora certezza: si parla die per il momento non ci sarebbe nessuna cordata in vantaggio sulle altre. Le novità succose però potrebbero arrivare dopo febbraio, quando spesso trattative di questo genere decollano per ovvie ragioni di bilancio e di programmazione.