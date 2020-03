Giunge agli sgoccioli la quarantena della Sampdoria, dopo la positività riscontrata a Manolo Gabbiadini. Per alcuni il termine è già arrivato, come ad esempio per il direttore sportivo Carlo Osti, che aveva avuto l'ultimo contatto con l'attaccante la domenica di Sampdoria-Verona. Il dirigente ha passato le ultime due settimane nella sua Piacenza, ieri per la prima volta è uscito di casa, viaggio di andata e ritorno sino all'edicola.



Per gli altri giocatori invece la scadenza è dopodomani, dato che Gabbiadini era risultato positivo mercoledì 11 marzo. Secondo il protocollo, scrive Il Secolo XIX, i giocatori positivi (8 quelli conosciuti) dovrebbero effettuare oggi un nuovo tampone e, in caso di esito negativo, sarebbero attesi da un terzo e ultimo test domani. Logicamente però bisognerà fare i conti con il contingentamento dei tamponi di questi tempi, le date quindi sono ancora tutte da confermare.