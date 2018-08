Nella surreale giornata vissuta ieri dalla città di Genova, parlare di calcio era l'ultimo pensiero dei cittadini della Superba. Nonostante ciò però la Sampdoria ha dovuto necessariamente proseguire con gli allenamenti e la pianificazione della prossima stagione. A Bogliasco, dopo un minuto di raccoglimento, è andato in scena un importante vertice tra Sabatini, Osti e Giampaolo.



Si è parlato ovviamente di alcune frasi rilasciate nel post partita di Samp-Viterbese dal tecnico doriano, dichiarazioni che non erano piaciute alla dirigenza. Secondo Il Secolo XIX, il faccia a faccia avrebbe riportato il sereno in casa Samp. Alla fine dell'incontro, Osti e Sabatini hanno riportato a Ferrero il buon esito del vertice, che ha sanato sul nascere la possibile frattura. "Ma quale frattura, remiamo compatti e uniti. Si parla, magari a volte ci si fraintende, ma l'essenziale è essere una squadra e lavorare tutti nella stessa direzione" ha detto Osti. "E' questo che stiamo facendo e continueremo a fare". La sostanza è che Giampaolo ha smussato la sua posizione, e la dirigenza andrà incontro ad alcune sue richieste. Il mister, come noto, vuole un centrale, una punta e magari un centrocampista se dovesse partire qualcuno nel reparto, ad esempio Verre.



Nel frattempo, a Bogliasco si è visto anche Ekdal, che viene descritto da Osti "Carico e molto derterminato". Il giocatore non è stato ufficializzato per rispetto nei confronti del lutto cittadino: "Ci sarà tempo di farlo nelle prossime ore - è la replica del club - tutte le formalità sono state sbrigate ma c'è un momento per tutto e questo è per il silenzio".