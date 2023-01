La Sampdoria è pronta a salutare un altro giocatore. L'indiziato è Abdelhamid Sabiri, destinato alla Fiorentina. La trattativa tra le parti sembra ben avviata, addirittura si potrebbe chiudere già in serata il passaggio del fantasista in viola.



La formula secondo Sampnews24.com sarebbe quella del trasferimento a titolo definitivo per una cifra di circa 4 milioni, più bonus legati a presenze, gol e assist. La Fiorentina però, per non indebolire troppo la Samp, sarebbe disposta a lasciare Sabiri in prestito a Genova sino al termine della stagione.