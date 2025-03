Sampdoria, via libera Tutino: visita ok, torna a lavorare con il pallone. Ecco quando potrà scendere in campo

Getty Images

Gennaroha finalmente ricevuto il via libera per tornare in campo. Dopo oltre due mesi di stop forzato, l'attaccante dellasi prepara a riprendere gradualmente l'attività agonistica. L'ultima visita di controllo, effettuata a Pisa con la professoressa Giulia Favilli, ha dato esito positivo, confermando ilsubita lo scorso 21 gennaio. Il giocatore era stato sottoposto a intervento chirurgico per una frattura verticale articolare del malleolo mediale della caviglia sinistra, un infortunio che lo ha costretto ai box fino ad oggi.Con la fase riabilitativa completata, Tutino entra ora nel periodo difisico. La ripresa della corsa è prevista tra oggi e domani, con un incremento graduale dell'intensità per testare la resistenza della caviglia operata. Il prossimo passo sarà il ritorno al lavoro con il pallone, una fase cruciale per valutare le sue condizioni in ottica di un ritorno in gruppo.

I tempi di recupero stimati parlano di circae. Tuttavia, il percorso di rientro dipenderà dalle valutazioni dell'area medica e fisioterapica, oltre che dalle risposte fisiche del giocatore stesso. Quel che è certo è che Tutino resterà indisponibile almeno fino alla partita con lo Spezia, con l'obiettivo diper la sfida contro il Cittadella a Marassi.Lo stop complessivo sarà diun periodo leggermente inferiore ai tre mesi inizialmente previsti. Tuttavia, per rivederlo al massimo della condizione servirà ancora tempo: il vero rientro a pieno regime è ipotizzabile tra. Un percorso di recupero che si avvicina alla conclusione, con la speranza di poter contare presto su un Tutino di nuovo determinante in campo.