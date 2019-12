Lunedì prossimo sarà una giornata cruciale per la Sampdoria e per il suo assetto futuro. A Roma andrà in scena un importante Consiglio di Amministrazione, ordinario e straordinario, chiamato a ridisegnare il volto della dirigenza blucerchiata dopo l'inibizione al presidente Ferrero. Cambieranno le cariche societarie, ma pure lo statuto, e in particolare l'articolo 30, che determina la nomina e la sostituzione dell'organo amministrativo. In parole povere, composizione e requisiti del CdA.



Quasi certamente, l'avvocato Antonio Romei saluterà la Sampdoria. I rapporti tra il vicepresidente e il patron Ferrero sembrano ormai compromessi, e ciò potrebbe portare ad una sostituzione della carica da numero due di Corte Lambruschini. Ferrero infatti starebbe pensando ad un nuovo Amministratore Delegato, e nell'identikit tracciato dal Viperetta rientrerebbero ad esempio Andrea Pietrini, manager esperto in ristrutturazioni finanziarie, ma soprattutto quello del commercialista di Ferrero, Gianluca Vidal.



Vidal, veneziano e laureato in Economia, è il professionista che ha seguito da vicino la vicenda della possibile cessione societaria per conto del Viperetta. Molto noto nell'ambiente, ha lavorato a stretto contatto con i governi Berlusconi e Bersani, venendo nominato "Commissario Straordinario nelle procedure di Amministrazione Straordinaria delle grandi aziende in crisi" da entrambi gli esecutivi. Nel 2008 ​ha ricevuto l'incarico di Commissario straordinario per la gestione dell’amministrazione straordinaria della società ALPI EAGLES SPA. Si trattava di una compagnia aerea di elevata complessità gestionale: l'argomento comunque è molto noto a Vidal, diventato ​advisor generale nella gestione di crisi complesse per parecchi studi di commercialisti e professionisti di settore. Vidal ha anche un suo studio, teatro quest'estate di numerose riunioni ad altissimo peso specifico per il futuro blucerchiato, specializzato in problematiche di consulenza societaria e riorganizzazione o ristrutturazione del debito.