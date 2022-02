Oggi a Roma, presso il Tribunale Fallimentare della Capitale, è in programma uno step importante nella vicenda che riguarda l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il club blucerchiato, ossia l'adunanza dei creditori di Farvem, società che contiene anche il complesso immobiliare di Torre Spaccata.



Farvem è una delle due aziende per le quali la famiglia Ferrero ha chiesto il concordato. La vicenda coinvolge la Sampdoria perché, per assolvere al pagamento dei creditori (tra cui la società veicolo Juno Spv e Eagle Spv) il trustee Vidal si è impegnato a cedere il club di Corte Lambruschini. Va ricordato chela votazione non deve necessariamente concludersi oggi, ma a disposizione delle parti in causa ci saranno alcune settimane di tempo.