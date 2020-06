Sistemata la situazione legata ai contratti di Carlo Osti e Riccardo Pecini, la Sampdoria adesso ragiona sulla situazione di un altro giocatore, ossia il difensore Maya Yoshida. Il centrale giapponese teoricamente è arrivato in prestito dal Southampton, il prestito scadrà martedì prossimo, quando tra l'altro si chiuderà il contratto del giocatore con il club inglese.



La Sampdoria è al lavoro con gli agenti di Yoshida per trovare un accordo, ragionando su un contratto biennale, sino a giugno 2022. Secondo Il Secolo XIX le parti sarebbero abbastanza vicine, tra domanda e offerta ballerebbero circa 150mila euro, di certo non una distanza incolmabile, e potrebbe arrivare la fumata bianca. Se l'accordo verrà raggiunto entro martedì, diventerà attivo da subito, l'altra opzione invece è quella di firmare un contratto di due mesi per arrivare al termine della stagione e poi, eventualmente, un biennale.