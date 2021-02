Nelle prossime settimane, la Sampdoria dovrà iniziare a gettare le basi per la formazione della prossima stagione. La situazione dei contratti in scadenza, in questo momento, è uno dei principali pensieri dell’area tecnica blucerchiata, che deve riflettere su varie situazioni. Da Corte Lambruschini infatti sembrano intenzionati a salutare due giocatori, Gaston Ramirez e Vasco Regini. Entrambi hanno l’accordo in scadenza a giugno e quasi certamente saluteranno Genova.



Secondo Il Secolo XIX invece sarebbe vicinissimo l’annuncio dell’intesa con Valerio Verre. Il trequartista italiano dovrebbe firmare sino al 2025. Resta alla finestra invece capitan Quagliarella. L’attaccante sa che la prossima offerta blucerchiata sarà probabilmente al ribasso rispetto all’attuale stipendio, ma il giocatore non ha mai fatto mistero di voler rimanere a Bogliasco.