Un colpo in arrivo per la Sampdoria, e uno che potrebbe essere in canna: i blucerchiati si muovono sul mercato, in particolare a centrocampo. Dopo gli arrivi di Matteo Ricci e Stefano Girelli si pensava che il Doria non avrebbe più operato nel reparto, in realtà la dirigenza genovese ha una doppia opzione al vaglio. Il più vicino è Andrea Maistro della Spal. L'accordo tra i club sarebbe molto vicino, Maistro piace a Legrottaglie e l'idea sarebbe quella di chiudere la trattativa il prima possibile.



Il calciatore, tra l'altro, piace parecchio anche ad altre società di B, dirette concorrenti della Samp come Cremonese e Spezia. Non c'è solo Maistro sul taccuino doriano: la Samp segue anche Zan Majer, sloveno classe 1992 della Reggina. Qui il nodo riguarda il futuro granata, il club calabrese infatti potrebbe decidere di aspettare la decisione del Tar prima di scegliere se lasciar partire il calciatore o no.