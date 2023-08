La Sampdoria, con la cessione di Audero, potrebbe sbloccare il suo mercato in entrata. I blucerchiati, ad esempio, devono puntellare la difesa e un po' a sorpresa sarebbero vicini all'acquisto di un giocatore che non era ancora stato menzionato in questi giorni, ossia Daniele Ghilardi. Classe 2003, centrale di piede destro già strutturato fisicamente, Ghilardi lo scorso anno ha giocato in Serie C, a Mantova, ma si è messo in mostra quest'estate con la Nazionale Under 20 ai Mondiali di categoria.



E' previsto per oggi un incontro tra il club blucerchiato e il Verona, società proprietaria del cartellino. Potrebbe trattarsi del summit decisivo per sbloccare l'operazione e arrivare alla fumata bianca, portando Ghilardi a Genova, agli ordini di mister Pirlo.