Non sono finite le manovre in entrata in casa Sampdoria. Un po' a sorpresa, in queste ore è spuntato ad esempio il profilo di un giovane fantasista francese, Noah Lemina. Il nome non è nuovo per i blucerchiati: Noah, attaccante, è il fratellino di Mario Lemina, ex Juventus e Nizza a lungo corteggiato dalla Samp la scorsa estate e gioca nel Paris Saint Germain.



Nelle giovanili del club parigino, Lemina ha brillato, dando il meglio soprattutto nella Youth League con 7 presenze e 4 reti giocando principalmente da trequartista o da attaccante esterno. Dopo un buon precampionato con il PSG, però, il giocatore classe 2005 lascerà la Francia. Come scritto sia da L'Equipe che da Le Parisienne, Lemina verrà ceduto in prestito alla Sampdoria. Nell'operazione sarà compresa anche un'opzione di acquisto a favore dei blucerchiati.