Arrivano aggiornamenti in merito alla cessione della, per bocca del commercialista Gianluca, trustee del club e ex braccio destro di Ferrero. Il professionista veneto ha parlato a La Repubblica, che chiedeva numi sull'unica offerta non vincolante presentata, ossia quella di Cerberus-Redstone: "Non posso dare troppi dettagli, ma devo correggerla.. In effetti non è mai stato detto in modo così chiaro. Era stata la prima in ordine di tempo ad essere presentata, giudicata inizialmente non adeguata. Ora però è stata modificata e ha titolo per essere considerata al pari dell’altra (Cerberus Redstone). Per il resto non posso aggiungere altro se non che è stata anche presentata una manifestazione d’interesse con indicazione di criteri di valutazione del bene"Non mancano però i soggetti interessati: "Ho visto fondi andare avanti per sei mesi per una trattativa, arrivare ad identificare il giusto valore e poi essere scavalcati da un acquirente singolo, che, sfruttando il loro prezzo come riferimento, si è aggiudicato il bene offrendo poco di più. Quindi nulla è certo".Vidal spiega come si valuti la serietà di un interesse: "L’analisi non viene limitata, per essere chiari, solo ai contratti dei giocatori,. In questo caso i team al lavoro sono composti da almeno 30 persone, esperti nei vari comparti. Si tratta di un lavoro importante, con spese significative, che non vengono certo affrontate da chi vuole “annusare” la situazione della Sampdoria, come di altre realtà nella stessa situazione.Operare già in questa campagna acquisti, però, non è facile: "Il motivo è facilmente spiegabile. Se è interessato un fondo d’investimento, l’analisi del bene oggetto dell’acquisto viene condotta sul versante legale, fiscale e societario per ogni singola componente, apparentemente anche poco significativa, dopo call durate ore e questo porta via tanto tempo.In questi casi la componente della passione porta a decidere, in qualche caso, in maniera più rapida e una disponibilità economica importante aiuta a muoversi velocemente".Vidal in chiusura parla anche di Ferrero: "Per quanto mi riguarda, non ha mai provato ad influenzarmi, non mi ha neanche mai chiesto i nomi dei soggetti interessati, si sta muovendo come deve fare. E’ sempre un appassionato della squadra e. Non ho mai subito ingerenze in nessuna maniera. Preferisce parlare di calciatori e si arrabbia molto per certi nomi che circolano sui giornali".