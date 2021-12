Gianluca, commercialista incaricato della vendita della, ha parlato in questi teermini della possibile cessione del club e dei ribaltoni in seno alla società blucerchiata in seguito al CdA: "Tecnicamente il primo consiglio con la distribuzione delle deleghe deve essere ancora fatto, questione di pochi giorni, comunque l’indicazione è quella. Direi che si farà prima di gennaio, non c’è questo problema comunque perché con una delega si può attribuire il potere di firma" ha detto a Il Secolo XIX."Essendo molto impegnato sul versante delle manifestazioni di interesse per favorire la cessione della società, ho ritenuto di non sovrapporre il mio ruolo di trustee a quello di consigliere. Non ci sono altri motivi., tutti stavano alla finestra a vedere cosa sarebbe successo. Ora qualcosa si sta muovendo e spero che si muoverà"Quali sono gli obiettivi del nuovo CdA? "Tra le varie funzioni ha la pacificazione sul territorio. Mi dicono cheè già molto noto in città per tutto ciò che ha fatto insieme a Ferrero negli anni. Diciamo che la pacificazione è uno dei sensi ma è anche un CdA di garanzia, qualificato, e farà ciò che va fatto per garantire la floridità della società".Il nuovo consiglio ha a che fare con Vialli? "e con quello che sento dire. Io non escludo nulla sia chiaro, le manifestazioni di interesse possono arrivare da chiunque, basta che abbia i soldi tracciabili, la trasparenza e sia una persona perbene e con un progetto serio per il club. Perché uno dei requisiti è certamente dare continuità e gloria a una società così importante come la Sampdoria.. Ma il mio mestiere è sentire tutti. Quindi non escludo nulla, premetto però doverosamente che dire “è un CdA fatto per far sbarcare Vialli” non è corretto".A che cifra è in vendita la Sampdoria? "Non sono in grado di dirlo, andrebbe a ledere la tematica relativa alle trattative già in essere.Poi quando una casa va all’asta a 100 euro può essere venduta a 120 ma anche a 80. Sto parlando in astratto, non c’è alcun riferimento alle cifre"E del mercato? "Chi se ne occuperà? Bisogna vedere cosa deciderà il consiglio, una delle deleghe pensoche per la parte sportiva se ne occuperà in quanto già conoscitore"