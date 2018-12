Il periodo di adattamento e di apprendistato di Ronaldosembra ormai terminato. Nelle ultime due partite disputate dalla, il giovane regista inglese è stato scelto per due volte consecutive come titolare da mister Giampaolo. "Sono molto contento. La strada è ancora lunga, ne sono consapevole, ma penso di essere un po' cresciuto, sia a livello generale che dentro le partite" ha ammesso Vieira a Il Secolo XIX. "Ho toccato parecchi palloni, ma soprattutto ho sentito la fiducia dell'allenatore e dei compagni. Si trattava di due partite speciali, da vincere. Per dato il mio contributo. La Sampdoria per me è stata una grande opportunità di crescita".Il passaggio dall'Inghilterra all'Italia però non è stato indolore. "Innanzitutto a livello personale" conferma il regista. "Tranne un periodo da ragazzino quando dall'Algarve mi sono trasferito a Lisbona per giocare nel Benfica, ho sempre vissuto insieme alla mia famiglia. Qui all'inizio è stata un po' dura per me. Genova è bellissima, ma ho dovuto abituarmi a stare da solo e poi non conoscevo la lingua. E poi c'è stato anche il gap tecnico. Qui da voi comanda la tattica. Ecco, penso di essere migliorato soprattutto tatticamente in questi miei primi mesi in blucerchiato.. Anche i miei compagni mi sono stati vicino, è un bello spogliatoio quello della Sampdoria".Il numero 4 dimostra tutto il suo entusiasmo quando ricorda la prima partita da titolare, contro la Roma: "Quando l'allenatore mi ha detto che sarei stato titolare all'Olimpico ho provato una grande emozione, poi è finita lì. L'ho gelata. Perché non posso concedermi debolezze. Quando giocheremo contro la Juve proverò a chiedere a Ronaldo la maglia. Ma la cosa a cui terrei davvero quando giocheremo con la Juve è un'altra.... Chissà, ce la metterò tutta". Alla Samp si dice che Vieira sia molto concentrato sul calcio, senza distrazioni: "" conferma lui. "- conclude -