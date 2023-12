Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri il centrocampista della Sampdoria Ronaldo Vieira hanno confermato quanto si temeva: il giocatore, durante la partita con il Brescia di domenica, ha riportato una lesione di secondo grado all'adduttore lungo della coscia destra. Un problema non di poco conto, che costringerà il giocatore ad una lunga assenza.



Secondo Il Secolo XIX Vieira tornerà in campo nel 2024, probabilmente infatti il tempo di recupero sarà di almeno un mese e mezzo, l'appuntamento che si augurano i blucerchiati è per la seconda metà di gennaio, anche se non è da escludere un' assenza un po' più lunga, visti i precedenti, anche per non rischiare ricadute.