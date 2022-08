Dalle prime parole del nuovo acquisto della Sampdoria Gonzalo Villar trapela grande entusiasmo e, soprattutto, determinazione. La scelta blucerchiata non è stata difficile per lo spagnolo della Roma: "Sono molto contento. Avevo tanta voglia di venire: finalmente ci sono riuscito" ha detto il calciatore al sito ufficiale doriano dopo le firme.



Villar, atterrato a Genova ieri mattina, dopo le visite mediche ha potuto finalmente conoscere i nuovi compagni e, soprattutto, Marco Giampaolo: "Già a gennaio ero stato vicino. Ora sono pronto: avrò bisogno di trovare il ritmo ma non vedo l'ora di mettermi al centro del gioco. Giampaolo mi fa impazzire, ha fatto crescere giocatori con le mie caratteristiche e ha influito nella mia scelta" rivela.