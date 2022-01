La Sampdoria ha perso la sua seconda pedina, dopo Fabio Depaoli. Nelle ultime ore infatti è arrivata anche la rescissione per il centrocampista Adrien Silva, diretto negli Emirati. La società genovese, per sostituirlo, starebbe prendendo in considerazione in particolare il profilo di un giocatore della Roma, il centrocampista spagnolo classe 1998 Gonzalo Villar.



Secondo Sky però il ds Daniele Faggiano avrebbe avviato i contatti con il Torino anche per due esuberi granata, il mediano Tomas Rincon, già corteggiato dal Doria in estate, e il centrocampista Daniele Baselli, fuori dal progetto di Juric.