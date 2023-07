Visite mediche per il centrocampista Matteo Ricci (classe 1994 scuola Roma di proprietà del Frosinone) e l'attaccante Fabio Borini (classe 1991 ex Chelsea, Roma, Liverpool, Milan e Verona) alla Sampdoria. Dove ritrovano il tecnico Andrea Pirlo, che li ha già allenati in Turchia al Fatih Karagumruk.