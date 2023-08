Facundo Gonzalez è pronto a diventare un giocatore della Sampdoria. Il difensore centrale, acquistato dalla Juventus qualche settimana fa, è stato girato in prestito ai blucerchiati, e a breve verrà ufficializzato dal club genovese. Già ieri il giocatore si era diretto verso la Liguria, in questi minuti sta svolgendo le visite mediche e tra poco verrà annunciato. Il bianconero arriverà alla Samp in prestito secco.



Insieme a Gonzalez c'è un altro giocatore che si sta sottoponendo agli esami clinici. E' Petar Stojanovic, terzino destro dell'Empoli, arrivato nell'ambito dell'operazione Bereszynski. Prenderà sulla destra il posto del polacco, che percorrerà il cammino inverso, direzione Toscana.